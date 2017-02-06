Kış Spor Okulları Başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Kış Spor Okulları için 650 kişi başvuru yaparken, kayıt başvuruları 13 Şubat'a kadar devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Kış Spor Okulları için 650 kişi başvuru yaparken, kayıt başvuruları 13 Şubat'a kadar devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla düzenlenecek Kış Spor Okulları için başvurular devam ediyor. Ağırlıklı olarak çocuklara yönelik açılacak olan Kış Spor Okulları'na şuana kadar 630 çocuk ve yetişkin başvurdu. Kış Spor Okulları'nın Masa Tenisi ve Pilates branşında her yaştan kursiyerler kabul edilecek. Kick Boks, Karate, Taekwondo, Muay-Thai, Folklor ve Dart kurslarına 6-25 yaş arası herkes başvurabilecek. Futbol, Basketbol, Satranç, Kort Tenisi, Voleybol, Jimnastik Çocuk Atölyesi, Güreş, Judo, Badminton ve Yüzme alanında açılacak kurslardan 6-15 yaş arası çocuklar faydalanabilecek.

Ücretsiz servis imkanı sağlanacak

Genel olarak Kış Spor Okulları, öğrencilerin okul durumu göz önünde bulundurularak hafta sonları yapılacak ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı dışında yapılacak olan spor kursları için çocuklara ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

Kayıtlar sürüyor

30 Ocak'ta başlayan ve 13 Şubat'a kadar davam edecek kayıtlar için kursiyerler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki Spor Şube Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Kış Spor Okulları'nın başlama tarihi ise kayıtların bitiş tarihi olan 13 Şubat'tan sonra öğrencilerle yapılacak toplantıdan sonra belirlenecek.