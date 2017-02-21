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Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları Çeşme’de Yapıldı

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Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları Çeşme’de Yapıldı
Uluslararası Çeşme Yat Kulüp (ICYC) ve Ege Açık Yat Kulübünün (EAYK) ortaklaşa düzenlediği 2017 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, 32 teknenin...

Uluslararası Çeşme Yat Kulüp (ICYC) ve Ege Açık Yat Kulübünün (EAYK) ortaklaşa düzenlediği 2017 İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, 32 teknenin katılımı ile Çeşme'de düzenlendi.

Verilen brifingin ardından Çeşme Marina'dan Çeşme Boğazına doğru denize açılan tekneler, zaman zaman 27 knota kadar yükselen rüzgarda keyifli 2 yarış gerçekleştirdi. Oldukça heyecanlı ve yorucu geçen günün ardından, bir önceki yarış ayağının ödül töreni gerçekleştirilerek, dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Ödül töreninin diğer bir sürprizi de Çetin Kent tarafından yazılan "Bir Ege Macerası" kitabının imza gününün yapılmasıydı. Dereceye giren ekiplere, Çetin Kent tarafından imzalanan kitaplar da hediye edildi. IRC 1'de Lezita Lemon Sailing, IRC 2'de Xtreme, IRC 3'de Yunus Marin-Cygnus, IRC 4'de Çeşme Sailing-Lady Fast, IRC 5'de Fermer, Destek Sınıfında Ernesto ve Yelken Okulları Sınıfında Smyrna Sailing Fıçı birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

İzmir Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, 11-12 Mart tarihlerinde, yine Çeşme'de düzenlenecek.

Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları Çeşme’de Yapıldı

Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları Çeşme’de Yapıldı

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