  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi

» »
Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi
Adana İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 366. kısa dönem yükümlülerinin yemin töreni Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 366. kısa dönem yükümlülerinin yemin töreni Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası'nda düzenlenen ve Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, askeri ve mülki erkan ile kısa dönem yükümlülerinin aileleri ve yakınlarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, acemi eğitimini tamamlayan 366. kısa dönem yükümlüleri, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında ve Türk bayrağı ile silah üzerine el koyarak askerlik yemini etti.

Bando eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişinin ardından aileler, usta asker olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayan çocukları ile bir araya gelerek özlem giderdi.

Yemin törenine katılan Vali Mahmut Demirtaş, tören bitiminde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret etti.

Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi

Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi

Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi

Kısa Dönem Yükümlülerinin Yemin Töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın Da Katılımıyla Gerçekleştirildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Meram Dertlere Derman Olacak03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Bastonla Geldikleri Kozaklı’dan Bastonsuz Ayrıldılar03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Afyonkarahisar’dan, Ecdada 6 Bin 951 Adet Mektup Yazıldı03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • 7 Öğretmene ’By Lock’tan 6’şar Yıl Hapis03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Sanko’ya Vergi Teşekkürü03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başbakan Yardımcısı Canikli’den Şahin’e Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başkan Yılmaz’dan Sporseverlere Müjde03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti