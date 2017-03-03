Adana İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 366. kısa dönem yükümlülerinin yemin töreni Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 366. kısa dönem yükümlülerinin yemin töreni Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası'nda düzenlenen ve Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, askeri ve mülki erkan ile kısa dönem yükümlülerinin aileleri ve yakınlarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, acemi eğitimini tamamlayan 366. kısa dönem yükümlüleri, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında ve Türk bayrağı ile silah üzerine el koyarak askerlik yemini etti.

Bando eşliğinde gerçekleştirilen tören geçişinin ardından aileler, usta asker olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayan çocukları ile bir araya gelerek özlem giderdi.

Yemin törenine katılan Vali Mahmut Demirtaş, tören bitiminde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret etti.