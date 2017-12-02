  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 15 °C

Kışa Hazırlanan Eskişehir’den Baharı Hatırlatan Manzaralar

» »
Kışa Hazırlanan Eskişehir’den Baharı Hatırlatan Manzaralar
Ayazıyla ünlü Eskişehir'de güneşin kendisini biraz göstermesi ve gündüz hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesi günlük hayatı hareketlendi.

Ayazıyla ünlü Eskişehir'de güneşin kendisini biraz göstermesi ve gündüz hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesi günlük hayatı hareketlendi.

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı ve kendini gösteren güneş sebebi ile tatil gününü de fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokakları, park ve bahçeleri doldurdu. Soğuk havalarda dışarıda pek zaman geçiremeyen Eskişehirliler, kış gelmeden önce son fırsatlarını kendilerini sokağa atarak değerlendirdi. Porsuk civarında gezintiye çıkan Eskişehirliler, nehir üzerinde gondol ve teknelere binerek güneşli havanın tadını çıkardı. Şehir merkezinin diğer noktalarında ise yine aynı canlılık vardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı yarın da artarak devam edecek, ancak hafta başından itibaren etkili olacak yağışlarla birlikte kente soğuk hava hakim olacak. Hafta ortasında sağanak yağmur ve kar yağışı beklenen Eskişehir'de, gündüz sıcaklığı sıfır dereceye, gece sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar inecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Kurt’un Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
  • Odunpazarı’nda Çocuklar Gitar Öğreniyor02 Aralık 2017 Cumartesi 13:48
  • Eğitimciler Birliği Sendikasından Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:38
  • Engelliler Engelsiz Bir Yaşam İçin Güvercin Uçurdu02 Aralık 2017 Cumartesi 13:33
  • Ordu’da Define Kazıları Boş Çıktı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:23
  • Trabzonlu Öğrencilerin ’’Kitapların Dünyasından Tarihe Yolculuk’’ Projesi Ziyareti02 Aralık 2017 Cumartesi 13:13
  • Gönüllü Gençlerden Çocuk Hastalara Moral Ziyareti02 Aralık 2017 Cumartesi 13:08
  • Bilecik Esnafı Bir İlki Yaşadı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:08
  • Huder’den Fetö Ve Rıza Zarrab Açıklaması02 Aralık 2017 Cumartesi 13:03
  • Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu:02 Aralık 2017 Cumartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti