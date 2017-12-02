Kışa Hazırlanan Eskişehir’den Baharı Hatırlatan Manzaralar

Ayazıyla ünlü Eskişehir'de güneşin kendisini biraz göstermesi ve gündüz hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesi günlük hayatı hareketlendi.

Ayazıyla ünlü Eskişehir'de güneşin kendisini biraz göstermesi ve gündüz hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükselmesi günlük hayatı hareketlendi.

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı ve kendini gösteren güneş sebebi ile tatil gününü de fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokakları, park ve bahçeleri doldurdu. Soğuk havalarda dışarıda pek zaman geçiremeyen Eskişehirliler, kış gelmeden önce son fırsatlarını kendilerini sokağa atarak değerlendirdi. Porsuk civarında gezintiye çıkan Eskişehirliler, nehir üzerinde gondol ve teknelere binerek güneşli havanın tadını çıkardı. Şehir merkezinin diğer noktalarında ise yine aynı canlılık vardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı yarın da artarak devam edecek, ancak hafta başından itibaren etkili olacak yağışlarla birlikte kente soğuk hava hakim olacak. Hafta ortasında sağanak yağmur ve kar yağışı beklenen Eskişehir'de, gündüz sıcaklığı sıfır dereceye, gece sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar inecek.