Burdur'un Bucak ilçesinde "Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde "Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Bucak Kaymakamlığı tarafından kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, bölgede ihtiyaç duyulan ve eksiklik hissedilen konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla "Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in başkanlık ettiği toplantıya, Karayolları 134.Şube Şefi İsmail Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı.

Bucak'ın önemli bir noktada olduğunu belirten Kaymakam Yalçın Sezgin, kış döneminde trafik güvenliğinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğine de büyük önem verdiklerini söyledi.

Kasım ayı itibariyle kış şartlarının oluşmaya başladığını belirten Sezgin, "Kar yağışlarının başlaması ile birlikte yolların kapanması, buzlanması ve güvenli trafik akışını tehlikeye sokacak olayların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerekiyor. Karla mücadele varsa, ilgili kurum yetkililerinin ve görevlilerin mesai mefhumu gözetmemesi gerekir. Yoğun kış döneminde, trafiğin güvenli bir şekilde sağlanmasına büyük önem vermeliyiz. Vatandaşların ulaşım ve seyahatlerini daha rahat yapabilmesi köylerimizden taşımalı eğitimle ilçemize gelen öğrenciler ile okul çevresinde her türlü güvenliğin sağlanarak aksamaya meydan verilmemesini ve bu konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların hassas davranmaları gerekiyor" dedi.

Toplantı, ilgili kurum ve kuruluşların dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.