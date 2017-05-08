Kısa Süre Fiyatı 400 Lira Olan Erik Şimdi 7 Tl

Yaklaşık bir buçuk ay öncesine kadar fiyatının pahalı olması nedeniyle gramajla satılan ve kilogramı neredeyse 400 liraya dayanan eriğin kilogramı 7...

Yaklaşık bir buçuk ay öncesine kadar fiyatının pahalı olması nedeniyle gramajla satılan ve kilogramı neredeyse 400 liraya dayanan eriğin kilogramı 7 liraya kadar düştü.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kısa bir süre önce erik fiyatları tavan yapmıştı. Meyve ve sebze tezgahlarında satışa sunulan eriğin, 75 gramı 30 liradan satılırken, eriğin kilogram fiyatı 400 liraya kadar dayanmıştı. Aradan zaman geçmesiyle beraber, ağaçlardaki erikler toplandı ve piyasada yer bulmaya başladı. Erik üretimi artınca, fiyatlarda keskin bir inişe geçti. İzmir'de, erik üretiminin önemli merkezi olan Ödemiş'e bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde, toptan erik fiyatları 5 TL civarında seyrederken, market ve manavlarda da kilogram fiyatları 5-7 TL'ye kadar düştü. Üreticiler, erik fiyatlarının arz-talep durumuna göre şekillendiğini ve alıcının olması durumunda fiyatların da yükseldiğini söylediler.

İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehir hallerine erik gönderdiklerini belirten Kaymakçılı üreticiler, papaz eriğinde piyasanın 7-8 liradan açıldığını kaydederek, piyasanın 5 lira civarında devam ettiğini belirttiler.

Beldedeki erik üreticileri geçtiğimiz birkaç yılda bahçelerde bulunan onlarca erik ağacın kesilmek durumunda kaldığını belirterek, "Para etmeyip ağaçlar azalınca tüccar da azaldı. Alıcı bulamadığımız zamanlar oluyor" şeklinde konuştu.