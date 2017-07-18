Kısıtlı İmkanlı Öğrencilere Avrupa İmkanlı Kalifikasyon Desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kısıtlı imkanlı öğrencilerine Avrupa'da geniş imkanlarla...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kısıtlı imkanlı öğrencilerine Avrupa'da geniş imkanlarla eğitim fırsatı verilen kalifikasyon projesi hayata geçirildi.

Projenin amacının; öğrencilerin mesleki açıdan imkan bulamadıkları pratik uygulamaları yaparak mesleki gelişimlerini sağlamaları, yabancı dil seviyelerini güçlendirmenin yanı sıra ev sahibi kurumların resmi dillerine aşinalık kazanmaları, projeye dahil edilen dört alanın öğrencilerinin yeterliklerinin artırılması ile bu sektörlerde duyulan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması, uluslararası işbirliği geliştirmenin yanın sıra bu işbirliklerini ileride sürdürerek eğitimde ülkeler arası paydaşlığın kalıcı hale getirilmesi, okulun eğitim kapasitesinin ve niteliğinin iyileştirilmesi, öğrencilerin sosyalleşmesinin sağlanması ve girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin AB projelerine karşı ilgisinin arttırılması, piyasa şartlarında eleman yetiştirilmesine katkı sağlanması, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla desteklenmesi, teknolojik gelişmeleri takip eden, mesleki açıdan yeterli, öz güvenli öğrenciler yetiştirilmesi olduğu bildirildi.

Proje kapsamında; Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kısıtlı imkanlara sahip dört farklı alanında eğitim gören 32 öğrencisine staj yapma imkanının sağlanıldığı öğrenildi.

Katılımcı öğrencilere Avrupa'ya gitmeden önce dilsel, pedagojik, kültürel ve risk önlemeye yönelik çalışmalar sunulduğu ve her bir alanın öğrencileri için ayrı çalışma planı hazırlanarak staj çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Proje kapsamında; Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümünden: 8 öğrenci - 2 öğretmen, Portekiz'in Barcelos kentinde; Bilişim Teknolojileri alanı: 8 öğrenci - 2 öğretmen - Almanya'nın Dorsten kentinde, Makine Teknolojisi alanı: 8 öğrenci - 2 öğretmen - İtalya'nın Vasto kentinde, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı: 8 öğrenci - 2 öğretmen - Romanya'nın Toscana kentine gittiği belirtildi.

8 akış halinde gerçekleştirilen projede toplam 32 öğrenci, 8 öğretmen ve 2 yönetici yer aldı.