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Kışla Birlikte İşleri De Açıldı

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Kışla Birlikte İşleri De Açıldı
Kış aylarında trafik kazalarında yaşanan artış yüzünden işleri yoğunlaşan oto kurtarıcılar, gece gündüz zorlu bir çalışma dönemi içine girirken...

Kış aylarında trafik kazalarında yaşanan artış yüzünden işleri yoğunlaşan oto kurtarıcılar, gece gündüz zorlu bir çalışma dönemi içine girirken sürücülere de can ve mal güvenliği için çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar.

Kış mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte yaşanan olumsuz hava şartları sebebi ile kar yağışı, fırtına, yollarda oluşan bozukluklar, buzlanmalar daha fazla kaza yaşanmasına sebep oluyor.Bir çok kaza maddi hasar ile atlatırken, bazen durum daha da ağır olabiliyor. Kazançlarını kaza yapan araçları çekerek kazanan oto kurtarıcılar ise kış aylarında daha fazla mesai yapıyor. Eskişehir'de oto kurtarıcı olarak çalışan Haydar Çeliker kazaların yaşanmaması için çeşitli tavsiyelerde bulunurken, vatandaşların kötü hava şartlarında toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğini belirtti.

"Kazalara gün geliyor yetişemiyoruz"

Kışın kayganlaşan yolların kazalara daha fazla yol açtığından bahseden oto kurtarıcısı Haydar Çeliker, bu duruma bağlı olarak işlerinin iki katına çıktığını belirtti. İnsanların daha dikkatli olmasıyla birlikte kendilerine daha az iş düşeceğini anlatan Çeliker, "Yerler kaygan olduğu için aşırı derecede kazalar oluyor, gün geliyor yetişemediğimiz bile oluyor. Kış mevsiminden dolayı çok fazla kaza ile karşılaşmaya başladık. Biz, yaz günlerinde günlük olarak, 5-6 tane araç çekiyorduk, şu anki zamanda çekici başına 10-20 tane araç çekiyoruz ve hepsi kazalı. Arıza yapıp da araç çektiğimiz çok nadir. Sürekli olarak kazadan dolayı araç çekiyoruz, yaz dönemine göre işler ikiye katlandı. Şuanda 3 araç çalışıyoruz, her gece bir arkadaşımız nöbetçi oluyor. Gündüz zaten 3 aracımız sürekli çalışmalarda. Vatandaşlar kar lastiklerini takar ve daha dikkatli olursa, bize de iş az düşer, onların da can ve malları daha güvende olur. Biz kayan araçlarda en fazla şunlarla karşılaşıyoruz; sürücüler kavşaklara ve yol ayrımlarına geldiklerinde geç frene bastıklarından dolayı ya da hızlı geldiklerinden dolayı refüje çıkıyorlar. Bu kazalarda can kaybı çok fazla olmuyor ama, insanların araçlarında çok fazla zarar oluyor. Çevre yollarında olan kazalar, genellikle zincirleme olarak sonuçlanıyor ve bunlarda maalesef can kaybı olabiliyor. Şehir içlerinde ve karın ilk yağdığı zamanlarda genellikle dönüşlerde sorumsuz bir şekilde dönüldüğünden dolayı, sürücüler kazaya karışabiliyorlar" dedi.

"Sürücülere, kazaya karışmamaları için toplu taşıma öneriyorum"

Sürücülerin kış aylarında daha dikkatli olması için tavsiyelerde bulunan Haydar Çeliker, "Sürücülere toplu taşımayı kullanmalarını önerebilirim. En iyisi ve en mantıklısı bu. Şimdi burada herkes araca biniyor. Toplu taşımanın gittiği her yere bizim insanlarımız araçlarıyla gidiyorlar. 5 dakika erken kalkmamak için, kimi zaman işlerinden oluyorlar. Araçlar kayıyor, kazaya karışabiliyor veya trafik sıkıştığı için işlerine de geç kalabiliyorlar. Ama insanlar işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanırsa, böyle bir problemle karşı karşıya kalmazlar. Yeter ki, Allah ölümlü veya yaralamalı kaza vermesin. Biz her zaman görevimizin başındayız" şeklinde konuştu.

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