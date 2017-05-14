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Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu

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Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Satranç Takımı Nevşehir'de düzenlenen satranç turnuvasında Türkiye 7.'si...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Satranç Takımı Nevşehir'de düzenlenen satranç turnuvasında Türkiye 7.'si oldu.

2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Yıldız Kız Takımı Zonguldak'ta gerçekleştirilen mahalli yarışmalarında tüm maçları kazanarak il birincisi olarak yarı final müsabakalarında Zonguldak'ı temsil etmeye hak kazandı. Yarı final müsabakası için Düzce'ye giden ekip burada yapılan turnuvada da birinci olarak Türkiye finallerine gitmeyi başardı. 8-12 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan Okul Sporları Satranç Türkiye Finalleri'nde Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Satranç Takımı Türkiye 7.'si oldu.

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Satrançta Türkiye 7.’si Oldu

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