Kışladüzü’nde Yol Çalışmaları Sürüyor

Körfez Belediyesi ekiplerix Hereke Kışladüzü'nde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi ekiplerix Hereke Kışladüzü'nde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Hereke Kışladüzü'nde asfalt serim ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Mahallenin birçok noktasında çalışmalar tamamlanırken, bir taraftan da düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Son olarak Kışladüzü'nde devam eden çalışma sırasında ortaya çıkan görüntü, işçilere de ayrı bir keyif verdi. Yetkililer, Kışladüzü mevkiindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtirken, "Hızlı bir şekilde asfalt serim ve parke döşeme işlemlerimiz sürüyor" dedi.

Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.