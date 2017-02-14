'KİT çalışanları' hayal kırıklığına uğradı

Türk Enerji-Sen Şube Başkanı Deniz Demir, KİT çalışanlarının hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Türk Enerji-Sen Orta Karadeniz Şubesi Başkanı Şuayip Deniz Demir, bölgede faaliyet gösteren Şeker Fabrikaları, ÇAYKUR, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kurumların Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "KİT çalışanlarının hakları 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre düzenlenmiştir" dedi.

SORUNLAR 2 YIL ÖTELENMİŞTİR

"En son 2015 yılında yetkili sendikanın imzaladığı 2016 ve 2017 yılı mali haklarını düzenleyen 'Toplu Sözleşme' pek çok muğlak ifadeler içermektedir" diyen Şube Başkanı Demir, "4C’ye kadro verilmesinden, KİT çalışanının izin ve ücret düzenlemelerine kadar pek çok madde yetkili sendika tarafından ciddiyetsizce 'çalışma yapılacaktır' ifadeleriyle imzalanmıştır. Maksadın çalışanın taleplerinin önüne geçmek ve sorunları 2 yıl ileri ötelemek olduğu açıktır. En son 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme’nin 39. maddesinde "KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/01/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır." denilmektedir. Oysa ki aradan 1 yıl geçmesine rağmen ücret düzenlenmesi konusunda ortaya somut bir şey konulamamıştır" ifadelerini kullandı.

Bugün KİT çalışanının dört gözle beklediği 'Temel Ücret Gruplarının' düzenlenmesinin Maliye'ye takıldığına vurgu yapan Demir, "Bu kadar kurum çalışanının asılsız talepler ve maddelerle 1 yıl oyalanmış olması izah edilebilir bir konu değildir. Ciddiyetsiz bir sendikal anlayış sonucunda KİT çalışanları hayal kırıklığına uğratılmıştır" diye konuştu.