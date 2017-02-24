Kıtaları Aşan Yardımlaşma

İzmir'de bir köy okulundaki öğrenciler, su sıkıntısı yaşayan Malili çocuklar için cep harçlıklarından artırarak su kuyusu açtırdı.

İzmir'de bir köy okulundaki öğrenciler, su sıkıntısı yaşayan Malili çocuklar için cep harçlıklarından artırarak su kuyusu açtırdı. Türkiye'den binlerce kilometre ötede, Yazıbaşı Ortaokulu Hayratından yararlanan Afrikalı çocukların suyla buluşması ise duygulandırdı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Yazıbaşı Ortaokulu öğrencileri, kıtaları aşan bir yardımseverliğe imza attı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Alper'in derslerde işlediği paylaşma ve yardımlaşma konuları ışığında su sıkıntısı yaşayan Afrikalı çocuklar için proje başlatan öğrenciler cep harçlıklarından artırdı, ailelerinden, esnaflardan para topladı ve Mali'nin bir köyünde su kuyusu açtırdı. 191 öğrenciye sahip okul, su kuyusunun açılması için üstün çaba gösterirken, hayırseverlerin de desteğiyle köyü suyla buluşturdu. Harçlıklarından arda kalan 1 lirayı bile Malili çocuklarla paylaşan öğrenciler, Afrikalı çocukların su ile buluşma görüntülerini izleyerek ne kadar doğru bir projede yer aldıklarını gördüklerini söyledi.

"Alınlarınızdan öpüyorum"

Okul öğrencileri ve yöneticiler, başarıyla tamamladıkları projenin ardından da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret etti. Proje hakkında bilgi alan Yahşi, "Sizleri alınlarınızdan öpüyorum. Öğrencilerimizin farkındalık oluşturması takdire şayandır. Merhametin ölmediğinin göstergesidir. Aynı şekilde yardıma muhtaç komşumuza, akrabamıza, sokaktaki hayvana da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Bunun gibi güzel örnekleri İzmir'den çıkarmaya devam edeceğiz. Merhamet bizden sonra ölecek" sözlerine yer verdi.

"Gurur verici"

Okul öğrencilerinden Yağmur Karaman, "Herkes gönlünden ne koparsa projemiz için verdi. Yaptığımız çok zor bir şey değildi. Türkiye'deki her okulun yapabileceğini düşünüyorum. Herkes harçlığından biriktirdi, ailesinden istedi, esnaflardan topladık ve 1,5 ayda parayı biriktirdik. Bu projeyi gerçekleştirmek gurur vericiydi. Afrika'daki çocukların suya ne kadar ihtiyacı olduğunu görünce çok duygulanmıştık" dedi.

"Çok mutlu olduk"

Eylül Gönülal isimli öğrenci, "Genelde bütün derslerimizde zaten yardımlaşmadan konuşuyorduk. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde konu gündeme gelince böyle bir proje hayata geçirdik. Ailemden para topladım, harçlıklarımdan biriktirdim. Çocukların suyla buluştuğunu gördükten sonra çok mutlu oldum" derken, Sıla Demir isimli öğrenci, "1,5 ay içerisinde para toplayıp kuyuyu açtırdık. O çocukları gördüğümüzde çok üzülmüştük. Su en önemli ihtiyaç. Biz başardık. Bu tip projeleri tüm okullar yapmalı" diye konuştu.

Eren Güven isimli öğrenci ise "Yaklaşık 200 kişilik okuldan 1 lira katan da oldu, daha fazla para veren de oldu ama miktarı önemli değil. Kuyu açıldığında çok mutlu olduk. Oradaki çocukların suya ulaştığını görünce çok sevindik" ifadelerini kullandı.

"Dünya çocuklarına ulaşmak istedik"

Öğrencileriyle başlattığı proje hakkında konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Alper de şu bilgileri paylaştı:

"7 milyar insanın neredeyse 1 milyarı açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Biz bu bilgileri öğrencilerimizle her zaman paylaşıyoruz. Yakınımızda yardıma ihtiyacı olanlara kıyafet, erzak gibi yardımları zaten yapıyorduk. Bu sefer dünya çocuklarına ulaşmak istedik. Öğrencilerimizin "dünyada bilmediğimiz kişilere de ulaşmalıyız" demesini istedik. Fikri çocuklarımızla paylaştıktan sonra bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hissettiler. Gerekli olan 4 bin 500 doları hayırseverlerin ve çocuklarımızın yardımı ile topladık ve resmi izinleri alarak kuyuyu açtık."

"Paylaşma ve merhameti somut olarak anladılar"

Çocuklar için önemli bir farkındalık oluşturduklarını kaydeden Alper, "Çocuklarımız belki ileride direkt oraya gidecek ve daha farklı hizmetler verecekler. Oradaki çocukları hiç bilmedikleri Türkiye'deki Yazıbaşı Ortaokulundaki yaşıtlarının kendilerine yardım ettiğini gördü. O çocukların da tutunacak bir dalı oldu. Bizim çocuklarımız paylaşma ve merhametin nasıl bir şey olduğunu somut olarak anladılar. Unutmayacakları bir hatıra oldu onlara" dedi.