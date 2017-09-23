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Kitap Fuarı Sona Erdi

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Kitap Fuarı Sona Erdi
Mustafa Kemal Atatürk'ün 89 yıl önce Harf İnkılabını başlatmak için 15 Eylül 1928'de Sinop'ta ziyaretini esas alarak başlatılan Kitapla Buluşma ve...

Sinop Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen kitap fuarı sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 89 yıl önce Harf İnkılabını başlatmak için 15 Eylül 1928'de Sinop'ta ziyaretini esas alarak başlatılan Kitapla Buluşma ve Tanışma Günleri çerçevesinde düzenlenen kitap fuarı sona erdi. Belediye Başkanı Baki Ergül ve kitap fuarı organizasyonunun başına yer alan Erkan Turan, kitap fuarına katkıda bulunan, sponsorluk yapan işletme sahipleri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Ergül yapılan toplantıda kitapla tanışmanın ve buluşmanın mutlak çok değerli olduğunu dile getirirken organizasyonda emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ederek Sinop'ta kitap fuarı, Mutluluk Festivali ve Bienal gibi birçok etkinliğin müthiş bir imece ve beraberlik içinde yapıldığını ve böylelikle çok daha güzel işlerin ortaya çıktığını belirtti. Erkan Turan, kitap fuarının bin bir emek ve zorlukla ortaya çıktığını ve bunun gerçekleşmesinde emeği geçen, katkıda bulunan ev içinde yer alan herkese teşekkür ederek kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

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