  • BIST 95.184
  • Altın 141,709
  • Dolar 3,6011
  • Euro 3,9140
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 20 °C

Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

» »
Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için iki farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için iki farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler Otogar-Fuar Merkezi, KOÜ Umuttepe Kampüsü-Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında bir saat aralıklarla Otogar'dan kalkan araçlar, Kitap Fuarı'na yolcu taşıyacak. Fuar Merkezinden saat 10.30-21.30 saatleri arasında yine birer saat arayla hareket edecek olan servisler Otogara kadar hizmet verecek. 13-21 Mayıs tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsünden servis araçları 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ring otobüsleri Fuar Merkezinde KOÜ Umuttepe Kampüsü'ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.

Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Gebze’nin Mahalleleri Asfaltlanıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Ninelerini Öldüren İki Kuzene Müebbet10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Kitap Fuarı’nda Çocuklar Ko-mek’e Emanet10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Körfezli Şampiyonlar Coşkuyla Karşılandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hisarcık’ta Asma Yaprağına Talep Arttı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Organik Sebze Fideleri, Emet Köylü Pazarında10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hem Eğlendiler, Hem Öğrendiler10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti