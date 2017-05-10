Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için iki farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için iki farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler Otogar-Fuar Merkezi, KOÜ Umuttepe Kampüsü-Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

9. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 10.30-19.30 saatleri arasında bir saat aralıklarla Otogar'dan kalkan araçlar, Kitap Fuarı'na yolcu taşıyacak. Fuar Merkezinden saat 10.30-21.30 saatleri arasında yine birer saat arayla hareket edecek olan servisler Otogara kadar hizmet verecek. 13-21 Mayıs tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsünden servis araçları 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ring otobüsleri Fuar Merkezinde KOÜ Umuttepe Kampüsü'ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.