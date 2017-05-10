Kitap Fuarı’nda Çocuklar Ko-mek’e Emanet

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda anne babalar KO-MEK'in oluşturduğu alanda çocuklarını görevlilere emanet edip fuarı rahatlıkla dolaşabilecek.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda anne babalar KO-MEK'in oluşturduğu alanda çocuklarını görevlilere emanet edip fuarı rahatlıkla dolaşabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda çocukların ve anne babalarının rahat etmesi için çalışılıyor. KO-MEK tarafından 200 metrekarenin üzerinde geniş bir alan oluşturuldu. Burada çocuk oyun grupları, yüz boyama, masal okuma gibi etkinlikler yapılacak.

Anne babalar çocuklarını gönül rahatlığıyla bu alandaki görevlilere bırakıp, Kitap Fuarı'nı rahatça dolaşabilecek. Ayrıca annelerin küçük çocuklarına gerekli bakımları yapabilmeleri için özel alanlar oluşturuldu. 9. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 13-21 Mayıs tarihlerinde 10.30-21.00 saatleri arasında ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir oyun alanı oluşturuldu. Herkes öz bakımı sorumluluğu anne babalara ait olacak şekilde çocuklarını 1.5 saatliğine bu alandaki KO-MEK görevlilerine bırakabilecek.

Halka Atma, hulahop, tangam, yüz boyama, ip atlama, tuğla legolar, boyama gibi aktiviteler yer alacak. Alan içerisinde alanında uzman çocuk oyun odası usta öğreticileri yer alacak.