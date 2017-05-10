Kitap Okuma Atölyesi Projesi Hayata Geçiyor

İzmit Belediyesinin Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Kitap Okuma Atölyesi" projesi başladı.

İzmit Belediyesinin Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Kitap Okuma Atölyesi" projesi başladı.

İzmit Belediyesinin Kocaeli Üniversitesine (KOÜ) yönelik başlattığı proje ile fakülte öğretim üyeleri ile öğrenciler tarafından bir kitap seçilecek. Seçilen kitaplar öğrenciler tarafından okuduktan sonra kitabın yazarı ile öğrenciler buluşturulacak.

Proje kapsamında ilk etapta KOÜ Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi öğrencileri için 3 farklı kitaptan 250 adet kitap, fakülte dekanlarına teslim edildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar'a kitapları teslim ederek, " Amacımız kitap okumayı teşvik etmek" dedi. Prof. Akhisar ise projenin öğrenciler tarafından büyük ilgi göreceğini söyledi.