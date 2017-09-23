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Kitap Okumayı Teşvik Etmek İçin Konser Düzenlendi

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Kitap Okumayı Teşvik Etmek İçin Konser Düzenlendi
Ardahan'ın Posof ilçesinde kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için müzik dinletisi düzenlendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için müzik dinletisi düzenlendi.

Ardahan Kütüphane Müdürlüğü tarafından Posof Halk Kütüphanesi'nde kitaplarla tanışmak ve kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için kütüphanede halk müziği dinletisi yapıldı.

Posof Halk Kütüphanesi müdiresi Leyla Atalay tarafından organize edilen programa İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrencilerinin verdiği müzik ziyafetine Posoflu Âşık Müdami'nin oğlu Aşık Halil İbrahim Ataman da katıldı.

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