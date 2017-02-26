Kitap Tasarımıyla Ödül Aldı

Grafik tasarımcı ve Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Umut Altıntaş, sanatçı Bahar Yürükoğlu'nun Arter'de açtığı Devridaim sergisi için tasarladığı...

Grafik tasarımcı ve Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Umut Altıntaş, sanatçı Bahar Yürükoğlu'nun Arter'de açtığı Devridaim sergisi için tasarladığı kitapla Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun düzenlediği 35. Grafik Tasarım Ödüllerinde Kitap Tasarımı kategorisinde başarı ödülü kazandı. 2008 yılından bu yana kitap tasarımı üzerine çalışan Altıntaş, 8 yılda ortaya çıkardığı çalışmalarını, 3273 isimli sergisiyle sanatseverlerle de buluşturdu.

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Umut Altıntaş, akademik kariyerinin yanı sıra kitap tasarımı alanında işler üretip ve bağımsız projelerde yer alıyor, uluslararası sergilere katılıyor. 8 yıldır bu alana yoğunlaşan Altıntaş ya kendi çalışmalarını ya başka yazarların, sanatçıların eserlerini kapağından yazı stiline, sayfa düzeninden kullanılacak kağıda kadar planlayarak ortaya yeni bir tasarım çıkarıyor. Kitap tasarımının, kitabın içeriğini ve diğer değerlerinin de niteliğini belirleyen en önemli araç olduğunu belirten Umut Altıntaş, "Tasarladığım her kitap, hem sanatçının orijinal eserinden yola çıkılarak üretilmiş yeni bir iş hem de kitap haliyle yeni bir tasarım işi haline dönüşüyor" dedi.

Katalog kitapla ödül

Bazen bir fotokopi makinesinin yanında atık olarak bulunan kağıtlardan, bazen de çeşitli sanatçıların eserlerinden yola çıkarak kitaplar tasarlayan Umut Altıntaş, çalışmaların karşılığını 35. Grafik Tasarım Ödüllerinde Kitap Tasarımı kategorisinde başarı ödülü kazanarak aldı. Altıntaş, 2016 yılı içerisinde üretilmiş işler arasından yılın en nitelikli ve iyi işlerini belirlemeyi amaçlayan yarışmada, sanatçı Bahar Yürükoğlu'nun İstanbul Arter'de açtığı Devridaim sergisi için tasarladığı katalog kitapla bu ödülü kazandı. Altıntaş, ayrıca, 8 yıllık çalışmalarından oluşan ilk kişisel sergisini de geçtiğimiz ay 3273 adıyla Galeri A'da açtı. Sergide, Altıntaş'ın dolaşımda olan kitapları farklı bakış açılarıyla sanatseverlerle buluştu.