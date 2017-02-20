Kitaplara Kanat Taktılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Valiliği öncülüğünde hazırlanan BENGİ projesi kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Valiliği öncülüğünde hazırlanan BENGİ projesi kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kitaptan Kanatlar" adlı proje dahilinde Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, köy okulu öğrencileriyle birlikte kitap okudu.

Ayvalık'ın kırsal mahallerinden Çakmak İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşen kitap okuma etkinliğinde; Kaymakam Nazlı'nın yanı sıra eşi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da hazır bulundu.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın Çakmak ilk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştuğu saatlerde; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in ilçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın da Bağyüzü Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelip kitap okudukları etkinlikle ilçedeki 7'den 77'ye herkesin kitap okuma alışkanlığına kavuşmasının amaçlandığı öğrenildi.

Beraberindekilerle birlikte Çakmak İlk ve Ortaokulu'nda sınıfları dolaşan Kaymakam Nazlı öğrencilerle sohbet ederek, kitap okumanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Okulun 4. Sınıflarında gerçekleşen okuma etkinliğinde; Okul Müdürü Yılmaz Ateş, Sınıf Öğretmeni Münevver Dimarcı, Altınova Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Müslüm Güçtekin de öğrencilere dağıtılan kitapları Kaymakam Namık Kemal Nazlı'nın katıldığı 20 dakikalık okuma etkinliğinde okudular.

Öğrencilerin oldukça büyük bir hevesle katıldıkları okuma etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Nazlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde il genelinde hayata geçirilen Bengi Projesi kapsamında Ayvalık'ta da Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri Kitaptan Kanatlar Projesi bünyesindeki okuma saatine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaymakam Nazlı, "Bu bizim için çok önemli bir sevinç. Çocukların kitap okumakla ilgili düşüncelerini öğrenmek ve onların okumaya karşı ilgilerini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Projemizin başarıya ulaşacağından emin olmamızı sağladı. Biz bu projeye sadece çocuklarımızı değil, tüm kamu çalışanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını ve halkımızı da dahil etmeyi hedefledik. Bu projeyi toplumumuzun her kesimine ulaştırmayı planladık. Çünkü kitap sevgisi, insanların düşünme ufkunu geliştiren, dünyaya daha farklı bir pencereden bakmayı sağlayan bir sevgidir. O yüzden de bu sevginin hiçbir zaman kaybolmamasını arzu ediyor ve bu sevgiyi sağlamlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.