Kitso’ya Ziyaret

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Gunnar Denecke, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş'e...

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Gunnar Denecke, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçilik Müsteşarı Gunnar Denecke, Gaziantep Sanayi Odası ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ortaklığında 9-11. Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi düşünülen "Türk - Alman Ekonomi Günü" için KİTSO Başkanı Mhemte Erdal Öndeş'i davet ederek görüşlerine başvurdu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİTSO Başkanı Öndeş, "Müsteşara nazik ziyaretlerinden ve davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas OSB ile ilgilendiklerini belirtmeleri bizi mutlu etti bizde Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas OSB hakkından kendilerine bilgi verdik" dedi.