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'Kıyı balıkçılığı bitiyor'

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'Kıyı balıkçılığı bitiyor'
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşan Türkiye'nin balıkçılıktaki geleceğini 'yetiştiricilik' ve 'açık denize' doğru yönlendirmesi gerektiğini söyledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılığın geleceğinin yetiştiricilik ve açık denizde olduğunu bildirerek, "Balıkçılıkta kıyıya hapsolmakla üretimi artıramayız. Kıyıda kaldığımız, açık denizleri yeterince kullanamadığımız için, 2007-2016 döneminde avcılığımız deniz ürünlerinde 589 bin tondan 301 bin tona, tatlı su ürünlerinde 43 bin tondan 34 bin tona indi" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, "Avcılığın dörtte üçe yakını olan yüzde 74'ü Karadeniz'de yapılıyor. Ege’nin yüzde 11,5, Marmara’nın yüzde 10,6, Akdeniz’in yüzde 3,9 payı bulunuyor. Denizlerde avcılık kıyı balıkçılığına dayanıyor. Yeterli altyapıyı oluşturup, açık deniz balıkçılığına başlamamız zorunlu. Kıyılarımız av baskısı nedeniyle süratle üretim yapılamaz hale geliyor. Bu sürdürülemez. Uzun süreli açık deniz balıkçılığı yapabilecek, avladığı su ürünlerini işleyip depolayabilecek bir filo kapasitesi oluşturmak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’nin yetiştiricilikte Avrupa'da önemli bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, "AB ülkeleri olmak üzere 80 ülkeye su ürünleri ihracatı yapılmaktadır. İhraç edilen balık türlerinin başında alabalık, çipura, levrek ve orkinos ilk sırayı almaktadır. İhracattan elde ettiği döviz 790 milyon dolara ulaşan Türkiye'nin bu alanda önü açıktır" dedi.

E. Caner CABBAR

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