Kız arkadaşına taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da birlikte yaşayıp ayrıldığı kız arkadaşına elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T.(28) adlı şahıs eşinden boşanmış olan 1 çocuk annesi E.Ö.(30) ile ev tutup yaklaşık bir yıldır birlikte yaşadılar. Bir süre önce aralarından anlaşmazlık çıktı ve ayrıldılar. T.T. konuşmak için E.Ö.'nün evine gitti. Burada E.Ö.'ye elle tacizde bulunduğu iddia edilen T.T., iddiaya göre evdeki eşyalara da zarar verdi.

Genç kadının şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.