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Kız Arkadaşıyla Tartışan Şahıs Otomobilini Yakmaya Çalıştı

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Kız Arkadaşıyla Tartışan Şahıs Otomobilini Yakmaya Çalıştı
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda kız arkadaşıyla tartışan geç otomobilini yakmak istedi.

İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda kız arkadaşıyla tartışan geç otomobilini yakmak istedi. Duruma müdahale eden Beşiktaş Güven Timleri şahsı gözaltına aldı.

İddiaya göre, Beşiktaş Meydanı'nda araç içerisinde kız arkadaşıyla tartışan şahıs araçtan inerek arabayı yumruklamaya başladı. Yoldan geçmekte olan diğer sürücülere bağıran ve sinir krizi geçirdiği düşünülen şahıs, bir süre sonra atkısını benzin deposuna koyarak yakmak istedi. Yaşananlar sırasında gencin kız arkadaşı arabada otururken durumu gören Güven Timleri olaya müdahale etti. Genç kadını arabadan çıkartan polis ekipleri otomobilini yakmak isteyen şahsın elindeki çakmağı alarak kendisine ve çevresine zarar vermesi engelledi. Olayın ardından Güven Timleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Görgü tanığı simitçi, "Araç orada durdu, sanırım bozuldu bilmiyoruz. Şahıs atkısını çıkartıp benzin deposuna koydu, çakmaya çalıştı ama yakamadı. Bu sırada gelip geçen araçlara çevreye bağırıyordu. Daha sonra memur arkadaşlar gelip olayı engelledi" ifadelerini kullandı.

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