Kız çocuklarının ergenlik dönemi ile birlikte yaşadığı fizyolojik değişimlerin, kadınlık hormonun aktifleştiği ve doğurganlığın dâhil olduğu...

Kız çocuklarının ergenlik dönemi ile birlikte yaşadığı fizyolojik değişimlerin, kadınlık hormonun aktifleştiği ve doğurganlığın dâhil olduğu yeni bir başlangıç evresi olduğunu belirten Op.Dr. Evrim Aksoy, kız çocukların da ergenlik dönemine dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Evrim Aksoy, "Kısacası puberte ( ergenlik ), adet kanaması ve kadınlık hormonunun ( östrojen ) devreye girmesi ile kız çocuklarının genç kızlığa geçiş sürecini ifade eder. Kadınların hayatlarındaki ilk köklü değişim evresi ile vücut fizyolojik ve psikolojik olarak değişime uğrarken, menopoz dönemine kadar oluşan değişimler sistematik bir şekilde devam eder" dedi.

Kız çocuklarının 9- 13 yaşları arasında erkeklerden 2 yıl önce olgunlaşmaya başladığını ifade eden Op.Dr. Evrim Aksoy, "Genellikle bu yaşlar arasında değişim süreci başlarken, daha önce ya da daha sonraki yaşlarda da puberte söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumların normal kabul edilmemesinin yanı sıra, araştırılması için mutlaka uzman bir doktora başvurulması önerilir. Puberte döneminde genç kızlarda meydana gelen değişimler sırası ile telarş, pubarş ve menarştır. Öncelikle göğüsler belirginleşir daha sonra koltuk altında ve genital bölgede tüylenme başlar ve son olarak adet kanaması ile geçiş süreci tamamlanır. Vücudun yaşamış olduğu değişimler birkaç yıl içerisinde gelişmeye devam eder" diye konuştu.

Telarş ( göğüs gelişimi ) ve menarşın ( ilk adet kanaması ) birbirine bağlantı olarak aynı zamanlarda gerçekleştiğini kaydeden Op.Dr. Aksoy, "Kız çocuklarının pubertal gelişimin ilk öncüsü telarşın başlamasıdır. Telarştan sonra kız çocuğunun büyümesi hızlanır, boyu uzar, göğüs başı kabarır, pubis ve aksilla tüyleri daha çok belirginleşir. Değişim süreci, pubertal gelişimin bir sonraki değişim evresi menarş ile devam eder. Ancak bazı durumlarda boy uzamasının telarştan önce başlaması söz konusu olabilir. Kız çocuklarının yaklaşık yüzde 15-20'sinde ise pubertenin ilk belirtisi olarak pubis tüylenmesi görülebilir. Ancak pubis tüylenmesine rağmen meme gelişiminin 6 aydan daha uzun bir süre gecikmiş olması, androjen yüksekliğinin neden olduğu bir hastalık durumunu gündeme getirebilir. Bu nedenle gelişim evrelerinin takibinin yapılması ve anormal durumlarda teşhis için doktora başvurulması oldukça önemli bir konudur" ifadelerini kaydetti.

Op.Dr. Evrim Aksoy, genç kızların puberte yaşını belirleyen faktörleri şöyle açıkladı:

"Genç kızların puberte zamanını etkileyen en önemli faktör genetiktir. Ayrıca çevresel faktörler olarak iklim şartları, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve psikolojik faktörlerde yer almaktadır. Ekvatora yakın bölgelerde, deniz seviyesinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan bireylerde ve aşırı kilo yani obezite sorunu olanlarda puberte daha erken dönemlerde görülebilmektedir. Bunların yanı sıra fiziksel aktivite ve bazı hastalıklar da dönemin gecikmesine neden olabilir."