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‘Kız Kurusu Gül Hanım’ Seyirciyle Buluştu

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‘Kız Kurusu Gül Hanım’ Seyirciyle Buluştu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından "Kız Kurusu Gül Hanım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından "Kız Kurusu Gül Hanım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Federico Garcia Lorca'nın aynı adlı eserinden tiyatroya uyarlanan oyun Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda sahnelenirken vatandaşlar oyuna yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş ile kalabalık vatandaş topluluğu, oyunu ilgiyle seyrederken oyun büyük beğeni topladı.

Gösterimin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, oyunculara çiçek takdim etti.

‘Kız Kurusu Gül Hanım’ Seyirciyle Buluştu

‘Kız Kurusu Gül Hanım’ Seyirciyle Buluştu

‘Kız Kurusu Gül Hanım’ Seyirciyle Buluştu

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