Kızılay Evi Yıkılan Aileye Konteyner Adımında Bulundu

Kızılay, Batman'ın Beşiri ilçesinde evi yıkılan vatandaşa konteyner yardımı yaptı.

Kızılay, Batman'ın Beşiri ilçesinde evi yıkılan vatandaşa konteyner yardımı yaptı.

Beşiri ilçesinde yaklaşık 1 ay önce evi yıkılan Süleyman Bucağını, kaymakamlıktan yardım istedi. İlçe Kaymakamlığı ve Kızılay Beşiri Şube Başkanı Aslan Gönenç işbirliği ile evi yıkılan Bucağını için Kızılay Genel Müdürlüğünden konteyner talebinde bulunuldu. Kısa sürede ilçeye gönderilen konteyner, Bucağını'ya teslim edildi. Yeni bir yuvaya kavuşan Bucağını, kendisinden yardım elini esirgemeye Kızılay ve İlçe Kaymakamlığına teşekkür etti.