Kızılay Genel Başkanından Ramazan Çağrısı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye dışında Doğu Afrika ve Yemen'de açlıkla mücadele eden yaklaşık 20 milyon insana ulaşacaklarını belirtti. Kınık, ayrıca Ramazan ayında düşen kan bağışları konusunda da vatandaşlara çağrıda bulunarak kan bağışlarının Ramazan ayına denk getirilmesini istedi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Şube Afet Yönetim Semineri, Manisa Şube Başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Seminere Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı.

Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünün müdahale alanında bulunan İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki 103 Kızılay şubesine yönelik gerçekleştirilen seminer teorik ve pratik olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Seminerin teorik kısmının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ege Bölgemizde bulunan şubelerimizle Kızılayın bir afet seminerini ve tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Bu bütün bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizden bir tanesi. Kızılayın üç temel vazifesi var. Bunlardan birisi afet vazifesi, diğeri insani yardım vazifesi üçüncüsü de halk sağlığı vazifesi. Kızılay Türkiye'de kan toplama konusunda tek kuruluş. Her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kanı toplayıp bin 300 civarındaki hastanemize ulaştırmak zorundayız. İnsani yardım noktasında da hem ulusal hem de uluslararası çerçevedeki krizlere, insani krizlere destek verme adına çalışıyoruz. Hem şubelerimiz kendi bölgelerindeki yoksullara destek vermek için hem de dünyadaki ihtiyaç sahiplerine destek vermek için çalışmalar yürütüyor. Ama en önemli vazifemizin bir afet kurumu olarak toplumumuzu ve bölgemizi afetlere hazırlamak, afet risklerini düşürmek ve afet müdahale kapasitelerimizi artırmak. Bunun için yapılması gereken en temel vazife toplumda bir afet bilinci oluşturmak, afet bilinci oluşturmanın da yolu şubelerimizden geçiyor. Şubelerimiz aracılığıyla gönüllülerimize ulaşmaktan geçiyor ve eğitimlerden geçiyor. Türkiye'de afet müdahale planları yapılıyor. AFAD Koordinasyonunda da bunlar uygulanıyor. Bunlardan öncesi, afetin öncesi dönemlerde ise afetlere hazırlık dönemi dediğimiz dönemler var. Ege Bölgemizin bütün şube müdürleri Kızılay şubeleri bugün Manisa'da. Gün boyu bu eğitim seminerlerini alacaklar. Çadır kurulacak, birlikte afet dönemlerinde beslenme ve gıda teminiyle alakalı faaliyetlerimizi gözden geçirerek sahada da pratiğini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Depremlere hazırlıklı olmalıyız"

Son aylarda adeta beşik gibi sallanan Manisa ve Ege Bölgesinde yapılan bu tatbikatın önemli olduğunu dile getiren Kınık, "Biliyorsunuz Anadolu kaderi gereği depremlerle yaşaması gereken bir coğrafya. Gerçekten son bir buçuk 2 yıldır Ege Bölgesi çok hızlı bir şekilde sallanıyor. Ayvacık yakın zamanda yaşadığımız bir depremdi. Dolayısıyla Anadolu'nun bütün bir bölümü ama daha çok bu bölgeler afetlere ve özellikle de depremlere hazırlıklı olması gerekiyor. Bölge toplantımızı da bu perspektifte burada yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ramazan'da kana ihtiyaç var"

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kınık, "Bizim her gün kan stoklarımızı belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. Ocak ayında kışın ağır şartları nedeniyle stoklarımızda ciddi bir sıkıntı yaşamıştık. Sonra bir çağrı yaptık ve bu çağrı çerçevesinde gerçekten bir seferberlik halinde vatandaşlarımızdan ciddi bir bağış aldık. Aynı riskli döneme yaklaşıyoruz bu da Ramazan ayı. Biliyorsunuz biz Ramazan ayında yine bir kırmızı alarm veririz. Vatandaşlarımızdan özellikle Ramazan ayında duyarlılık bekliyoruz. Oruç tutmak kan vermeye mani değil ve biz Türkiye'nin 250 noktasındaki kan bağışı noktalarımızda bağış topluyoruz. Ramazan'da sahur ve iftar saatlerine göre kan bağışlarını ayarlıyoruz. Dolayısıyla bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız kendilerini iyi hissettikleri dönemde iftardan sonraki dönemde bu 250 noktada bağış yapabilirler. Ramazan ayında genel bir düşüş yaşayacağımızı ifade ederek özellikle bu konuda bilinçli olan düzenli kan bağışında bulunan insanlarımızı kan verme dönemlerini Ramazan'a denk getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kızılay Ramazan'da Türkiye dışında 20 milyon insana uzanacak

Bu sene Ramazan ayında çok büyük bir seferberlik halinde olduklarını kaydeden Kınık şunları söyledi:

"Türkiye'nin dışında açlık çeken ve kuraklık çeken özellikle Doğu Afrika ve Yemen'de yaklaşık 20 milyon insana büyük bir yardım seferberliği halindeyiz. Bu Ramazan ayı içerisinde nasip olursa 3 büyük gemi her biri 15 bin ton gibi, yani her bir gemi 3 milyon insanı bir ay besleyebilecek gıda taşıyacak. Dolayısıyla bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz. Türkiye içerisinde de geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin aileye yani 700 bin civarında insana Ramazan ayında gıda yardımı ulaştırdık. Özellikle terör mağduru vatandaşlarımıza geçen sene çok ciddi desteklerimiz oldu. Bu sene de Ramazan bir taraftan arınma ayıdır bir taraftan da paylaşma ayıdır. Yoksulun halinden, açın halinden anlama ayıdır. Dolayısıyla Ramazan ayında Kızılay olarak vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek için onlara her zaman olduğu gibi Kızılayın bir köprü vazifesi gördüğünü hatırlatmak istiyoruz. Ramazan'ın bereketini Kızılayla beraber paylaşarak yoksullara ulaştırabilirler. Bizim 2868 kısa mesaj hattımıza bağış yazarak her bir mesajla 10 TL bağışlayabilirler. Kızılayın internet sitesine girerek oradaki halihazırda devam eden ve Ramazan kampanyalarımıza destek verebilirler. Onun dışında Türkiye'nin geneline yayılmış olan şubelerimize doğrudan giderek şube başkanlarımızla, çalışanlarımızla, gönüllülerimizle konuşarak desteklerini, farklı ayni ve nakdi desteklerini ulaştırabilirler. Kızılay milletimize ait bir kuruluştur. Önümüzdeki sene 150'inci yılını idrak edeceğiz. Ve bu 150'nci yıl yürüyüşünde Kızılay milletimizin iyi gününde, kötü gününde hep beraber oldu ve olmaya devam edecek. Milletimizin destekleriyle yaşıyoruz. Bu vesileyle 3. Yılını idrak ettiğimiz ve 301 şehit verdiğimiz Soma faciasını da idrak ediyoruz. Ölenlerimizi anıyoruz. Cenabı Allah'tan şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Böyle acıların tekrar yaşanmaması için Kızılay olarak üzerimize vazifeleri bilinçlendirme, topluma afet ve güvenli yaşamla ilgili eğitimler vermek için de buna benzer çalışmalar yürütüyoruz."