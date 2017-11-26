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Kızılay gönüllüleri öğrencileri unutmadı

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Kızılay gönüllüleri öğrencileri unutmadı
Türk Kızılay'ı Canik Şubesi, merhametli elini Göl Alan İmam-Hatip Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi olan öğrencilere uzattı. Başkan Örs, "İhtiyaç sahibi olan öğrencilerin her zaman yanındayız" dedi.

Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Gönüllüleri ile birlikte hazırladıkları paketleri vermek üzere Göl Alan İmam-Hatip Ortaokulu'na giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere paketleri sınıflarında verildi.

Gölalan Mahallesi Muhtarı Cemal Memu'nda da hazır bulunduğu dağıtım töreni sonrasında konuşan Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs, "Bizler merhamet eliyiz. Çocuklarımız en iyisini hak ediyor. Kırsalda okumaya çalışan yavrularımızın yanındayız. Onlar okula giderken artık üşümeyecek. Türk Kızılay'ı Gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YANINDA OLDULAR
Dağıtım töreni ile ilgili açıklama yapan Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da, "Türk Kızılay'ı her zaman her yerde olduğu gibi bugünde burada kimsesizlerin kimsesi olarak öğrencilerimizin yanında oldular. Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs hanımefendiyi kutluyorum" diye konuştu. 

Köksal ÖNER

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