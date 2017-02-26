Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor

Türk Kızılayı sürekli ve düzenli kan bağışlayan vatandaşları madalya ile onurlandırıyor.

Türk Kızılayı sürekli ve düzenli kan bağışlayan vatandaşları madalya ile onurlandırıyor. Türk Kızılayı 10 bağışta bronz madalya, 25 bağışta gümüş madalya, 35 bağışta altın madalya, 40 bağışta ise plaket vererek bağışçılarını ödüllendiriyor.

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesine kurulan kan bağışı tırına gelerek bağışta bulunan Mustafa Şahin isimli vatandaş 10 kez kan bağışında bulunduğu için bronz madalya almaya hak kazandı.

Bağışçılarını madalya ile ödüllendirdiklerini belirten Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, Yerköy'ün en çok kan bağışı yapan ilçeler arasında yer aldığını söyledi.

Cansız ayrıca her üç ayda bir Yerköy'e gelen kan bağışı tırına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini de ifade etti.

10 kez kan bağışında bulunan Mustafa Şahin'e bronz madalyasını teslim eden Dr. Cansız, Türk Kızılayı ve ihtiyaç sahipleri adına Şahin'e teşekkür etti.

Mustafa Şahin ise, Kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemlidir. Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir ve bu vücut için yararlıdır. Bu ödülü Bana layık gören Türk Kızılay'ına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.