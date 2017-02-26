  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor

» »
Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor
Türk Kızılayı sürekli ve düzenli kan bağışlayan vatandaşları madalya ile onurlandırıyor.

Türk Kızılayı sürekli ve düzenli kan bağışlayan vatandaşları madalya ile onurlandırıyor. Türk Kızılayı 10 bağışta bronz madalya, 25 bağışta gümüş madalya, 35 bağışta altın madalya, 40 bağışta ise plaket vererek bağışçılarını ödüllendiriyor.

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesine kurulan kan bağışı tırına gelerek bağışta bulunan Mustafa Şahin isimli vatandaş 10 kez kan bağışında bulunduğu için bronz madalya almaya hak kazandı.

Bağışçılarını madalya ile ödüllendirdiklerini belirten Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, Yerköy'ün en çok kan bağışı yapan ilçeler arasında yer aldığını söyledi.

Cansız ayrıca her üç ayda bir Yerköy'e gelen kan bağışı tırına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini de ifade etti.

10 kez kan bağışında bulunan Mustafa Şahin'e bronz madalyasını teslim eden Dr. Cansız, Türk Kızılayı ve ihtiyaç sahipleri adına Şahin'e teşekkür etti.

Mustafa Şahin ise, Kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Kan bağışı hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemlidir. Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir ve bu vücut için yararlıdır. Bu ödülü Bana layık gören Türk Kızılay'ına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor

Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’ya Yaban Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Geliyor26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Rektör Karacabey Yurt Öğrencileriyle Bir Araya Geldi26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Başkan Eşkinat’tan Duayen Gazeteciye 50. Yıl Sürprizi26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Elazığ’da Referandum Startı Verildi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • İş Dünyasından Referandumda ’Evet’ Açıklaması26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Onuk, Ankara’daki Tanıtım Toplantısını Değerlendirdi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Elazığspor’da Bektaş’ın Kaderi Netleşiyor26 Şubat 2017 Pazar 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti