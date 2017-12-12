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Kızılay Kan İçin Toplandı

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Kızılay Kan İçin Toplandı
Türk Kızılayı Mudanya Şubesi'nin düzenlediği toplantıda, muhtarlara kan vermenin önemini anlatılarak, kan ve yan ürünlerinin gelişimi hakkında bilgilendirmede...

Türk Kızılayı Mudanya Şubesi'nin düzenlediği toplantıda, muhtarlara kan vermenin önemini anlatılarak, kan ve yan ürünlerinin gelişimi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Sabih Demirdağ ve yönetiminin düzenlediği toplantıya Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Organizasyon sorumlusu Özgür Gürel, kan vermenin önemine işaret ederek, bakanlığın kan alma yetkisini Kızılaya devrettiğini hatırlattı. Gürel, "Güney Marmara Kan Merkezi olarak Bursa, Balıkesir Çanakkale, Yalova'daki bütün il ve ilçe hastanelerinin kan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Böyle olunca hepimiz elimizi taşın altına sokmak zorundayız. Kaynağı sadece insan olan bu kanı bulmak zorundayız. Maalesef 2 yıldır Mudanya'da faal olarak kan alabileceğimiz bir mekan bulamıyoruz, sadece kaymamalığın bize gösterdiği yerde, hükümet konağı önünde 21 Aralıkta kan bağışı almaya başlayacağız. Bizim sizlerden istediğimiz, kan bağışı için destek vermeniz. Mesajlarla duyurup bağışçıların arıttırılmasını istiyoruz. Bağışçılarımızın Bursa'ya kadar gitmelerine gerek yok, 3 ayda bir Mudanya'da kan bağışı için geleceğiz" diyerek Mudanyalıları kan bağışına çağırdı.

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