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Kızılay Meydanı’ndaki Lale Heykeli Kaldırıldı

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Kızılay Meydanı’ndaki Lale Heykeli Kaldırıldı
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı.

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli kaldırıldı.

Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan eserler birer birer kaldırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi ve Kızılay Meydanı'nda yer alan lale heykeli kaldırıldı. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılması gerektiğini söyledi.

Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi.

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