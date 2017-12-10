Kızılay Şubesinden Tekerlekli Sandalye Yardımı

Kızılay Siirt Şubesi, daha önce kuruma başvuran 12 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Kızılay Siirt Şubesi, daha önce kuruma başvuran 12 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Güres Caddesi'ndeki Şube binasında düzenlenen etkinliğe Kızılay Şubesi Başkanı Yener Tanık ve engelli vatandaşların aileleri katıldı. Her vatandaşın birer engelli adayı olduğuna vurgu yapan Tanık, herkesin engellilere yardımda bulunması gerektiğini söyledi. Engelli vatandaşların aileleri de yaptığı yardımdan dolayı Türk Kızılayı'na teşekkürlerini iletti. Daha sonra engellilere tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı.