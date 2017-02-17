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Kızılay’a Kan Bağışı

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Kızılay’a Kan Bağışı
Kütahya 80.Yıl Özel İdare İlk-Ortaokulu, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenledi.

Kütahya 80.Yıl Özel İdare İlk-Ortaokulu, Türk Kızılayı Kütahya Şubesi işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenledi.

Katılımın yoğun olduğu kan bağış kampanyasına, Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eğitim Uzmanı Mehmet Uzun, Okul Müdürü Ufuk Zengin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Ufuk Zengin, "Kampanyamıza destek veren bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ederim. Bu kampanyaya öğrencilerimizle birlikte katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Kan bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesi çok önemlidir. Okulumuzda tüm velilerimize bilgilendirme semineri yapılmış ve 207 velimiz kan bağışında bulunmuştur, bu önemli bir katılımdır. Kan bağışında bulunan tüm velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. (EFE)

Kızılay’a Kan Bağışı

Kızılay’a Kan Bağışı

Kızılay’a Kan Bağışı

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