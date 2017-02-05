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Kızılay'a tam donanımlı kan toplama aracı

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Kızılay'a tam donanımlı kan toplama aracı
Çorum'da, İl Genel Meclisinin kararıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından satın alınan kan toplama aracı Kızılay Çorum Şubesine, 2 adet cenaze yıkama ve nakil aracı da ilçe belediyelerine teslim edildi

Vali Necmeddin Kılıç, araçların teslimi dolayısıyla İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ederek, yapılan bağışın örnek olmasını diledi. Kızılay'ın, Türkiye'de kan ihtiyacını karşılayan en önemli kurum olduğuna dikkati çeken Vali Kılıç, " Yapılan bu bağış, kan toplarken hem halkımızın sağlığı hem toplanan kanın güvenliği hem de bunun uygun ortamda muhafazası için muhteşem bir düşünce. Kızılay'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler de Kızılay'ın, 17 bölgede, 65 kan bağış merkezi ve 140 sabit kan alma noktasıyla hizmet verdiğini dile getirdi. 2004 yılında 300 bin civarında kan toplayabildiklerini ifade eden Güler, 2017 yılında 2 milyon 141 bin kan bağışı topladıklarını, bu miktarın da Türkiye'deki kan ihtiyacının yüzde 80'ine tekabül ettiğini söyledi. Türk halkının duyarlı bir millet olduğunu aktaran Güler, 2-3 yıl içerisinde ihtiyacı karşılayacak 2 milyon 600 bin kan değerine ulaşacaklarına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kan toplama aracının anahtarı Vali Kılıç tarafından Kızılay Çorum Şube Başkan Vekili Mustafa Ceylan'a, cenaze araçlarının anahtarları da Ortaköy ve Uğurludağ belediyelerine teslim edildi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve daire müdürleri katıldı.

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