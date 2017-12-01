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Kızılay’da Kafe Yangını

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Kızılay’da Kafe Yangını
Ankara Kızılay'da 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki kafede meydana gelen yangın, ekipleri harekete geçirdi.

Ankara Kızılay'da 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki kafede meydana gelen yangın, ekipleri harekete geçirdi. Büyük paniğin yaşanmasına neden olan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 06.45 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Meşrutiyet Mahallesi Konur Sokak üzerinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm katı sardı. Yükselen yoğun duman bulutuna maruz kalan vatandaşlar, kendi imkanları ile aparmanı boşaltarak, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra yangın yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Sokağı kaplayan dumandan zehirlenen vatandaşlara ayran içirilerek müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alınırken, kafede büyük çapta hasar oluştu. Yangının mesai saati dışında meydana gelmesi sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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