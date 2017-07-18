Kızılay’dan Acil Kan Bağışı Çağrısı

Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, sıcak havalardan dolayı kan bağışının düştüğünü belirterek vatandaşlara acil kan bağışında...

Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, sıcak havalardan dolayı kan bağışının düştüğünü belirterek vatandaşlara acil kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Kanın her zaman acil bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesinden dolayı bağışlarda yüzde 20 civarında bir düşüşün olduğunu vurguladı. Meteorolojik olayların kan bağışını çok etkilediğine dikkat çeken Nardal, "Kan bağışında yüzde 20'lik bir düşüş var. Ama trafik kazaları durmuyor, terör olayları bitmiyor, ameliyatlar durmuyor. Ama kan bağışı azaldığı için gece gündüz çalışmak mecburiyetindeyiz. Basın yoluyla, eğitimler yoluyla kurum ve kuruluşlarla irtibata geçip bu açığımızı kapatmak istiyoruz. Zira Ege Bölgesi'nde 132 hastaneye kan yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Manisa'mızda da 22 hastanemize kan veriyoruz. Kan stoklarımız maalesef azaldı. Sadece Manisa'yı düşünmeyeceğiz, sadece Ege'yi düşünmeyeceğiz. Biz Türkiye şartlarını düşünüyoruz. Bundan dolayı kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.