Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

Hatay'da eşini kaybettikten sonra 2 engelli çocuğuyla, yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren Fatma Alıcı ve ailesine Türk Kızılay'ı İskenderun...

Hatay'da eşini kaybettikten sonra 2 engelli çocuğuyla, yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren Fatma Alıcı ve ailesine Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi yardım eli uzattı.

Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde bakımsızlıktan çürümeye yüz tutmuş evde yaşayan Fatma Alıcı (48) ile çocukları gelişim engelli 20 yaşındaki Yusuf Çetin ve hiperaktivite bozukluğu bulunan 14 yaşındaki Çile Alıcı'ya yardımlar devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine harekete geçen Türk Kızılayı İskenderun Şubesi tarafından Alıcı ailesine yatak, erzak ve kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Görevlisi Elif Sağcı, Alıcı ailesine daha önce de yardımda bulunduklarını hatırlatarak, "Alıcı ailesine daha önceden de yardımlarımız olmuştu. Bugün de yatak getirdik kendilerine. Kıyafetler var, yiyecek gıda yardımlarını getirdik. Merter Şube'den Ercan Başkanımız getirdi. Yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

48 yaşındaki Fatma Alıcı, duygularını ifade etmekte zorluk çektiğini belirterek Kızılay'a teşekkür ederken, Çile Alıcı, sıcak yatağa kavuştuğunu kaydetti.

Yusuf Çetin ise, "Herkesten Allah razı olsun. Sıcak bir yuvayı hazırladılar. Ev berbat durumdayken Allah razı olsun düzelttiler. Kızılay ve vesile olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.