  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

» »
Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor
Hatay'da eşini kaybettikten sonra 2 engelli çocuğuyla, yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren Fatma Alıcı ve ailesine Türk Kızılay'ı İskenderun...

Hatay'da eşini kaybettikten sonra 2 engelli çocuğuyla, yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veren Fatma Alıcı ve ailesine Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi yardım eli uzattı.

Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde bakımsızlıktan çürümeye yüz tutmuş evde yaşayan Fatma Alıcı (48) ile çocukları gelişim engelli 20 yaşındaki Yusuf Çetin ve hiperaktivite bozukluğu bulunan 14 yaşındaki Çile Alıcı'ya yardımlar devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine harekete geçen Türk Kızılayı İskenderun Şubesi tarafından Alıcı ailesine yatak, erzak ve kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Görevlisi Elif Sağcı, Alıcı ailesine daha önce de yardımda bulunduklarını hatırlatarak, "Alıcı ailesine daha önceden de yardımlarımız olmuştu. Bugün de yatak getirdik kendilerine. Kıyafetler var, yiyecek gıda yardımlarını getirdik. Merter Şube'den Ercan Başkanımız getirdi. Yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

48 yaşındaki Fatma Alıcı, duygularını ifade etmekte zorluk çektiğini belirterek Kızılay'a teşekkür ederken, Çile Alıcı, sıcak yatağa kavuştuğunu kaydetti.

Yusuf Çetin ise, "Herkesten Allah razı olsun. Sıcak bir yuvayı hazırladılar. Ev berbat durumdayken Allah razı olsun düzelttiler. Kızılay ve vesile olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

Kızılay’dan Alıcı Ailesine Yardımlar Devam Ediyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanının Elazığ Ziyareti18 Şubat 2017 Cumartesi 10:13
  • Hamsi 20 Lirayı Gördü18 Şubat 2017 Cumartesi 10:03
  • Nato’ya Ait 2 Savaş Gemisi Samsun’dan Ayrıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:03
  • Plant Ödülleri Sahiplerini Buldu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:58
  • Erdoğan’a Destek İçin Yola Çıkan Özavcı, Kütahya’da18 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:43
  • Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kumbara Projesi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:38
  • Çanakkale’de Martı Besleme Etkinliği18 Şubat 2017 Cumartesi 09:38
  • Bu Koyunlar Kuzu Fabrikası Gibi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:13
  • Eyof 2017 Basın Toplantısında Mikrofon Krizi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti