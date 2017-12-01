Kızılay’ın 11’inci Toplum Merkezi Açıldı

Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde 11'inci Türk Kızılayı...

Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde 11'inci Türk Kızılayı Toplum Merkezi açıldı.

Başta ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mülteciler olmak üzere kamp dışında yaşayan yabancılara ve oradaki bölge halkına psikososyal destek, koruma ve geçim kaynağı geliştirme çalışmaları yapılan Türk Kızılayı Toplum Merkezi Gaziantep'te açıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük'ün konuşması ile devam etti. Konuşmasında "Hizmetlerimize bir yenisini eklemek için hizmetlerini genişletmek için buradayız" diyen Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük,, sözlerinin devamında "Toplum merkezleri adında bir projemiz var, bu özellikle Suriyeli misafirlerimiz için hizmetlerden sadece bir tanesidir. Toplum merkezi aslında bizim için ensarla muhaciri bir araya getirdiğimizi uyumu tesis ettiğimiz birbirleriyle paylaşımlarını arttırabilecekleri bir mekan. Bu mekanı içerisinde eğitim ve birlikte etkinlik düzenleme var. Psikososyal destek var, onların kamuyla olan ilişkilerini destek ve yönlendirme var. Yani onların sorunlarını vakalarını çözmekten eğitime kadar birçok hizmet var. Çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle ayrı çalışıyoruz. Burası bir hizmet merkezidir. Eğitim anlamında donatan sohbetler edebildiğiniz bir yer. Toplum merkezlerini misafir toplulukların Suriyeliler çoğunlukta olmak üzere yaşadığın yerleri dikkate alarak biz bu hizmetimizi arttırıyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Şahinbey ilçesi İnönü caddesinde açılan Toplum Merkezinin açılış törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci ve diğer idari amirler katıldı.