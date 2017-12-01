  • BIST 103.723
  • Altın 160,864
  • Dolar 3,9268
  • Euro 4,6579
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Kızılay’ın 11’inci Toplum Merkezi Açıldı

» »
Kızılay’ın 11’inci Toplum Merkezi Açıldı
Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde 11'inci Türk Kızılayı...

Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde 11'inci Türk Kızılayı Toplum Merkezi açıldı.

Başta ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mülteciler olmak üzere kamp dışında yaşayan yabancılara ve oradaki bölge halkına psikososyal destek, koruma ve geçim kaynağı geliştirme çalışmaları yapılan Türk Kızılayı Toplum Merkezi Gaziantep'te açıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük'ün konuşması ile devam etti. Konuşmasında "Hizmetlerimize bir yenisini eklemek için hizmetlerini genişletmek için buradayız" diyen Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük,, sözlerinin devamında "Toplum merkezleri adında bir projemiz var, bu özellikle Suriyeli misafirlerimiz için hizmetlerden sadece bir tanesidir. Toplum merkezi aslında bizim için ensarla muhaciri bir araya getirdiğimizi uyumu tesis ettiğimiz birbirleriyle paylaşımlarını arttırabilecekleri bir mekan. Bu mekanı içerisinde eğitim ve birlikte etkinlik düzenleme var. Psikososyal destek var, onların kamuyla olan ilişkilerini destek ve yönlendirme var. Yani onların sorunlarını vakalarını çözmekten eğitime kadar birçok hizmet var. Çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle ayrı çalışıyoruz. Burası bir hizmet merkezidir. Eğitim anlamında donatan sohbetler edebildiğiniz bir yer. Toplum merkezlerini misafir toplulukların Suriyeliler çoğunlukta olmak üzere yaşadığın yerleri dikkate alarak biz bu hizmetimizi arttırıyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Şahinbey ilçesi İnönü caddesinde açılan Toplum Merkezinin açılış törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci ve diğer idari amirler katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Doğan, Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Gaziantep’te 500 Yetim Çocuğa Giyim Yardımı01 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Vali Elban Stk’larla Bir Araya Geldi01 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Serka, Varşova Fuarı’nda Serhat İllerini Tanıttı01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Ab Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yücel, İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Eko-okullar 2016-2017 Dönemi İlk Toplantısı Yapıldı01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Emniyet Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyarıyor01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Post Apocalyptic “Kaos Ve Metamorfoz” Sergisi Açılıyor01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Cumhuriyeti’nin Öncü Kadınları Bu Sergide01 Aralık 2017 Cuma 15:58
  • Gönüllü Koşuculardan Felçlilere Akülü Sandalye01 Aralık 2017 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti