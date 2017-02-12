Kızılay’ın “Sevgi Bohçası Projesi”ne Destek

Türk Kızılayı'nın yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla yürüttüğü "Sevgi Bohçası Projesi"ne destek sürüyor.

Türk Kızılayı'nın yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla yürüttüğü "Sevgi Bohçası Projesi"ne destek sürüyor. Yıl boyunca kabul edilen bağışlara, Adana Rotary Kulübü'nün anlamlı bağışı da eklendi.

"Sevgi Bohçası Projesi"nde kullanılmak şartıyla yapılan nakdi bağış, Adana Rotary Kulübü Saymanı ve Gelecek Dönem Başkanı Yaşar Yiğit tarafından Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya Akdeniz Bölge Afet Merkezi'nde teslim edildi. Bölge Afet Merkezi Müdürü Günay Savaşlı'nın da bulunduğu görüşmede, Türk Kızılayı ve Adana Rotary Kulübü ile ortak yapılacak çalışmalar gündeme geldi. Sosyal sorumluluk ve insanlığa hizmet adına afet, ilk yardım, kan ve kök hücre bağışları, sosyal yardımlar, eğitici çalışmalar ve bölgenin ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmeler sonucunda işbirliklerinin devamına karar verildi.

Adana Rotary Kulübü Saymanı Yaşar Yiğit, Türk Kızılayı'nın dinamik ve çok yönlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Amaç insanlığa hizmet, ihtiyacı olana ulaşmak. Bunlar ortak amaçlarımız. Dolayısıyla Türk Kızılayı'nı desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bağışları için Yiğit'e teşekkür belgesi takdim eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da "Kızılay dostlarıyla her geçen gün daha çok insanın derdine derman olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu da bizi daha da yüreklendiriyor. Adana Rotary Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm Rotary kulüpleri ile işbirliğine hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sevgi Bohçası Projesi" kapsamında toplanan bağışlarla yeni doğum yapan anne ve bebeğin hastanede ihtiyaç duyacağı malzemeleri tedarik eden Türk Kızılayı, daha sonra bunları Kızılay gönüllüleri aracılığıyla ailelere ulaştırıyor.