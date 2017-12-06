Kızılcahamam’da Engellilere Özel Gece

Kızılcahamam'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar için program düzenlendi.

Kızılcahamam'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar için program düzenlendi.

Akşam yemeği ile başlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına, Kızılcamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokul Müdürü Seyhan Akıska, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan yaklaşık 300 engelli ve aileleri Şakir Yılmaz ile Koray Işık'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla gönüllerince eğlendi.