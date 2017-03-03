Kızılcahamam’da Tedavileri Yapılan Yaban Hayvanları Doğaya Bırakıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı yaban hayvanları, tedavi edilmelerinin ardından doğaya bırakıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı yaban hayvanları, tedavi edilmelerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkında etkinlik düzenlendi. Kızılcahamam Milli Parklar Şefliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Kızılcahamam Milli Parklar Şefi Murat Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Dağdelen ve Kızılcahamam Orman Fidanlık Şefi Aytuğ Büyükhan katıldı. Düzenlenen etkinlikte, tedavileri yapılmış yaralı yaban hayvanları tekrar doğayla buluşturuldu. Programa katılan öğrencilere ise kuş yuvası dağıtıldı.