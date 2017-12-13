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Kızılcahamam’ın Girişimci Kadını Başarı Hikayesini Anlatacak

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Kızılcahamam’ın Girişimci Kadını Başarı Hikayesini Anlatacak
Kadın girişimci Aynur Gümüşsoy, "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi Eğitimden İş Hayatına Geçiş Kongresi"nde Kızılcahamam'ı temsil edecek.

Kadın girişimci Aynur Gümüşsoy, "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi Eğitimden İş Hayatına Geçiş Kongresi"nde Kızılcahamam'ı temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞ-KUR Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen, İstihdam Şurası kapsamında "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi Eğitimden İş Hayatına Geçiş Kongresi"nde Kızılcahamam'ın girişimci Bayan işletmecisi Aynur Gümüşsoy konuşmacı olarak katılacak. Kongrede sunulmak üzere hazırlanmış olan çalışmalar dahilinde başarı hikayesini anlatmak üzere kongreye davet edilen Kızılcahamam'ın girişimci işletmecisi Aynur Gümüşsoy Kızılcahamam'ı temsil edecek.

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