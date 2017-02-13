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Kızılcahamamlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu Oldu

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Kızılcahamamlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu Oldu
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcusu İsmail Hakkı Bostancı, serbest ve grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcusu İsmail Hakkı Bostancı, serbest ve grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcusu İsmail Hakkı Bostancı, Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının ardından, Samsun'da gerçekleştirilen 2017 Sezonu Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 57 kilogram serbest stil ve 59 kilogram grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon güreşçiye ödülünü Samsun Valisi İbrahim Şahin verdi.

Bostancı, Türkiye'de gerçekleştirilecek olan olimpiyat oyunlarında A milli sporcu olarak mindere çıkacak.

Kızılcahamamlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu Oldu

Kızılcahamamlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu Oldu

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