Kızılcahamamlı Öğrenciler Mevlid-i Nebi Programı İle Gönülleri Fethetti

Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu'nda Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumu münasebetiyle Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu'nda Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumu münasebetiyle Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Programda, okul öğrencilerinden oluşturulan koro tarafından ilahiler ve naatlar dile getirildi. Program Kur-an'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Mevlit Kandili sebebiyle öğrenciler tarafından yapılan maket eserler sergilendi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler Cemali Akpınar, Ferhat Bozkurt, Nurcan Yılmaz ve öğrencilerine teşekkürlerini ifade eden okul müdürü Serdar Yurtyeri, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini benimsemesi için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.