Kızılırmak’ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni 12 Gün Sonra Bulundu

Kayseri'de balık tutarken düşen ayakkabısını almak isteyen ve Kızılırmak'a düşerek kaybolan 14 yaşındaki Çağlar Ö.'nün cansız bedeni, Türkuaz...

Kayseri'de balık tutarken düşen ayakkabısını almak isteyen ve Kızılırmak'a düşerek kaybolan 14 yaşındaki Çağlar Ö.'nün cansız bedeni, Türkuaz Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 12 gün sonra düştüğü noktanın 17 kilometre ilerisinde bulundu.

Kayseri'de 26 Nisan'da arkadaşları ile balık tutarken Kızılırmak'a düşen ayakkabısını almaya çalışan 14 yaşındaki Çağlar Ö., ırmağa düşerek kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine 26 Nisan'dan bu yana arama kurtarma ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma yapmıştı. AFAD, UMKE, Ankara ve Konya'dan gelen su altı polislerinin de aralarında bulunduğu 37 kişilik ekip, Çağlar'ı bulmak için büyük çaba sarf etmişti.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen bulunamayan Çağlar Ö.'yü bulmak için bu sabah merkezi Kayseri'de bulunan Türkuaz Arama Kurtarma ekibi, AFAD ve UMKE çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları neticesinde Çağlar Ö.'nün cansız bedeni, düştüğü noktanın 17 kilometre ilerisinde Adatepe mevkiinde buldu.

Boğularak hayatını kaybeden Çağlar Ö.'nün cenazesi, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılarak, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.