Kızıltepe Hentbolda Birinciliği Kaptırmadı

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlendiği okullararası küçük erkekler hentbol il birinciliği turnuvası sona erdi.

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlendiği okullararası küçük erkekler hentbol il birinciliği turnuvası sona erdi.

Okullararası kıyasıya gerçekleşen maçlar sonuçlanırken Kızıltepe Dicle Ortaokulu birinciliği kimseye kaptırmadı. Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin gençlere başarılar dileyerek, Mardin'de artık spor alanında ciddi başarılar elde edildiğinin altını çizdi. Çomaktekin, Mardin'de tüm gençlerin spor yaparak hem sağlıklı hem de sosyal bir yaşam sürebileceğini kaydetti.

Mardin Artuklu Spor Salonunda oynanan turnuva sonucunda, birinci Kızıltepe Dicle Ortaokulu, ikinci Kızıltepe Turgut Özal Ortaokulu, üçüncü Bahçeşehir Koleji oldu.