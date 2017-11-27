Kızıltepe Ve Artuklu’da Asayiş Operasyonları

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde gerçekleştirilen bahis, uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde gerçekleştirilen bahis, uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları yapılan operasyonlarda, Yeni Mahalle civarında 2 iş yerine yapılan operasyonda bahse konu adreslerde "yasadışı bahis oynatıldığı" tespit edilmiştir. 2 şahsın iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 6 adet bilgisayar, 4 adet harddisk, kupon kağıtlarına ve maç isimlerinin bulunduğu not defterlerine el konulmuştur. "Uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine" yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, ekiplerimizin yapmış olduğu kontroller sırasında, durumundan şüphelenilen 2 şahsın yapılan kimlik kontrolleri sonrasında, 1 şahsın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticarete yapma veya sağlama suçundan aranma kaydının olduğu" anlaşılmış, diğer şüpheli şahsın ise yapılan kimlik kontrollerinde aranma kaydının bulunmadığı ancak yapılan üst aramasında, 3,5 gram esrar, 0,6 gram eroin, 2 adet 3,8 gram olan extacy uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. 2 araç içerisinde yapılan aramalarda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda toplamda 8 bin 270 Paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüleri olan 2 şüpheli şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili 6 şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.