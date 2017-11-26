Kızıltepe Ve Derik’te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde polis, yasa dışı yollarla bahis oynatan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde polis, yasa dışı yollarla bahis oynatan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Derik Emniyet Amirliğine bağlı ekipler yasa dışı yollarla bahis oynatan iş yerlerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 şüpheli şahsa cezai işlem uygularken, bahiste kullanılan bilgisayarlara el konulduğu ve iş yerlerinin belediye görevlilerince mühürlendiği belirtildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine iş yerine operasyon düzenlenmiş, yapılan denetimlerde iş yerinde bilgisayar ekranında yasa dışı bahis sitesi açık olduğu tespit edilmiş bunun üzerine bilgisayara ait hard diske el konulmuştur. İş yeri belediye görevlilerince mühürlenmiş, bir şahıs "Yasa dışı yollardan bahis oynamak" suçundan idari para cezası uygulanmış, şüpheli şahıs hakkında "Yasa dışı yollardan bahis oynatmak" suçundan hakkında gerekli işlem başlatılmıştır" denildi.

Derik'te yapılan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise, "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir iş yerinde yasa dışı yollarla bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine iş yerine operasyon düzenlenmiş, gerçekleştirilen denetimlerde iş yerinde yasa dışı yollarla bahis oynatıldığı tespit edilmiştir. Yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar bulunarak muhafaza altına alınmıştır, iş yeri sahibi olan şüpheli şahısa "Yasa dışı bahis oynatmak" suçundan hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Yasa dışı yollardan bahis oynanmasına ve oynatılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tüm önlemler alınmakta olup, bu konuda mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.