Kızıltepe’de Ev Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 612. Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, evde bulunan Mehmetşah Basravi'yi (54) çıkarıp, yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi Halime Basravi, saat 12.00 sıralarında yemek yaptığını ancak ocağı söndürdüğünü anımsadığını belirterek, "Evden çıkmam gerekiyordu. Eşim de rahatsız iki ay önce ameliyat olmuştu. İlaçlarını yazdırması gerekiyordu onun için çıktık. Herhangi bir fişi ya da ocağı açık unuttuğumu sanmıyorum. Kontrol ederek çıkıyorum genelde. Elektrik kontağından mı olmuş bilmiyorum. Ve şu anda mutfakta kullanılacak hiçbir şey görünmüyor. Ne ocak ne çamaşır makinesi, fırın ocak hiçbir şey kalmamış. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak her şey yanmış. Daha fırınlı ocağımın taksitleri de devam ediyordu. Oturma grubu vardı içerde onlarda kullanılabilecek durumda değil. Perdeler yok, halılar gitmiş. Ev de kiralıktı zaten. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.