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Kızıltepe’de ‘Hamsi Festivali’ Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Kızıltepe’de ‘Hamsi Festivali’ Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Kızıltepe ile Trabzon'un Ortahisar Belediyelerince, "Hamsi Festivali" düzenlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Kızıltepe ile Trabzon'un Ortahisar Belediyelerince, "Hamsi Festivali" düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Mardin'in Kızıltepe ile Trabzon'un Ortahisar Belediyelerince, "Hamsi Festivali" düzenlendi. Kızıltepe Otogarı'nda düzenlenen festivale, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Trabzon Milletvekili Salih Koca, Vali Mustafa Yaman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bazı sivil toplum kuruluşları ile odaların temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. "Biriz, beraberiz, kardeşiz" sloganıyla düzenlenen festivalde, hamsinin yanı sıra Trabzon'un yöresel ürünleri sergilenip, Trabzon yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Ortahisar Belediyesince engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri hediye edildi.

Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Kardeş belediyemiz Ortahisar Belediyesi ile düzenlemiş olduğumuz hamsi festivali ile ilki gerçekleştiriyoruz. Kızıltepeliler ve Trabzonlular Derneği Başkanı yanımıza uğradı. "Böyle bir derneğin burada ne işi olabilir" diye düşündük ve öğrendik ki burada 3 bin 200'e yakın Trabzonspor sevdalısı Kızıltepeli var" dedi.

Mardin-Trabzon Kardeşlik Projesi sorumlusu Ahmet Külekçi ise, Kızıltepe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Burası Mezopotamya'nın tarihi bir kenti. Hem Karadeniz halkı için bölge halkı için çok önemli. Kardeşliğimizin, dostluğumuzun pekişmesi noktasında gerçekten çok güzel bir gün yaşıyoruz" diye konuştu.

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